Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (18.07.2020 - 19.07.2020)

Deißlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag in der Stauffenbergstraße im Bereich der Einmündung der Bahnhofstraße in die Stauffenbergstraße begangen wurde.

Unbekannte Täter schlugen im genannten Zeitraum eine Seitenscheibe eines dort geparkten Opels mit Tuttlinger Kennzeichen ein. Von einer Diebstahlsabsicht ist nicht auszugehen.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

