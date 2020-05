Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Fahrradunfall

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 20. Mai, gegen 19.15 Uhr, wurde ein 79-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Radbodstraße leicht verletzt. Eine 22-jährige Golf-Fahrerin befand sich auf einem Schotterparkplatz auf der Radbodstraße und parkte rückwärts in Richtung Norden aus. Der Radler fuhr auf dem Geh-/Radweg in Richtung Osten. In Höhe des Parkplatzes kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei stürzte der 79-Jährige und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. (be)

