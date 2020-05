Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei stoppt Verkehrssünder

Hamm-Mitte (ots)

Unter Drogeneinfluss wurde ein 46-jähriger Audi-Fahrer am Dienstag, 19. Mai erwischt. Gegen 14.45 Uhr war er auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Werler Straße unterwegs. Dabei fuhr er an einem Streifenwagen vorbei, der in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Dabei kam er dem Streifenwagen schon gefährlich nahe. Anschließend bog er in die Wilhelm-Raabe-Straße ab und fuhr dabei über den Bordstein und dem Gehweg. Die Beamten stoppten den Fahrer und stellten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Auf der Wache musste er seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.(jb)

