Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallfahrer und Unfallörtlichkeit gesucht

Hamm (ots)

Am Montag, 18. Mai, gegen 4.35 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge an der Ostwennemarstraße einen stark beschädigten schwarzen Nissan. Der Zeuge hatte den Wagen kurz vorher auf der Ostwennemarstraße in Richtung Kirchweg fahren sehen und den Fahrer auf die Unfallschäden aufmerksam gemacht. Kurze Zeit später stand der Wagen dann verlassen am Straßenrand. Ermittlungen ergaben, dass der Halter des Wagens die Fahrzeugschlüssel als gestohlen gemeldet hatte. Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer und die Unfallörtlichkeiten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

