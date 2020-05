Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Dönerimbiss

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei unbekannte; maskierte Täter verschafften sich am Montag, 18. Mai, über ein Fenster um 04:20 Uhr Zugang zu einem Dönerimbiss an der Kamener Straße. Sie entwendeten Geld, Salat und eine Akkubohrmaschine und wurden bei der Tat aufgezeichnet. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

