Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro kam es am heutigen Montag gegen 9.30 Uhr in der Talstraße. Ein 68-jähiger VW Caddy verlor aufgrund gesundheitlicher Probleme bei der Fahrt das Bewusstsein, so dass sein Auto ungelenkt und ungebremst in die Einmündung der Weidenbächlestraße rollte und anschließend in einer Baustellenumzäunung zum Stehen kam. Glücklicherweise war die Geschwindigkeit des Autos nicht sehr hoch, so dass Aufprall sehr glimpflich ablief. Anwesende Helfer bargen den Bewusstlosen und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Dieser brachte den 68-Jährige sofort in eine Klinik. Ein Abschleppdienst lud das nur leicht beschädigte Auto auf.

