Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufmerksamer Zeuge beobachtet einen Dieb, der aus einer Garage in Zetel einen Rucksack mit Werkzeug entwendete - außerdem wurde versucht das Fenster auf dem Nachbargrundstück aufzuhebeln

Zetel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, kam es in Zetel zu einem Diebstahl aus einer Garage in der Straße Westerende.

Bei dieser Tat wurde eine unbekannte Person von einem aufmerksamen Zeugen erwischt.

Der Zeuge konnte gerade noch sehen, wie eine männliche Person gegen kurz nach vier Uhr aus einer Garage kam, so dass er sofort die Polizei alarmierte.

Den am Tatort eingetroffenen Beamten konnte der Zeuge berichten, dass er kurz zuvor durch ein Geräusch wach geworden sei und bei seiner Nachschau im Gartenbereich eine mit einem Rucksack aus der Garage kommende Person bemerkte, die dann geflüchtet wäre.

Der Täter wird mit einer Größe von 180 cm beschrieben und habe zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und mit helle Schuhen getragen.

Der auf der Flucht hinterlassene Rucksack, in dem sich u.a. Taschenlampen und Werkzeug befanden, wurde in der Nähe des Grundstücks mitsamt Inhalt gefunden.

Bei der Tatortaufnahme und näheren Absuche stellten die Beamten ebenso Hebelmarken am Fenster des benachbarten Hauses fest, so dass nach bisherigem Sachstand von einer zweiten Tat in der gleichen Nacht, einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus auszugehen ist.

Es blieb jedoch bei den Hebelversuchen, ein Eindringen in das Objekt ist nicht gelungen.

Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

Personen, die ergänzende Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

