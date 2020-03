Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Graffiti in Wilhelmshaven - Unbekannte benutzen schwarze und goldene Farbe und beschmieren im Parkhaus zwei Säulen

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 16.-18.03.2020 beschmierten Unbekannte im Parkhaus der Grenzstraße zwei Säulen und nutzten dafür schwarze und goldene Farbe. Zeugen, die in dem Parkhaus verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

