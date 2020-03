Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Graffiti in Wilhelmshaven - Unbekannte beschmieren Hauswand - möglicher Zusammenhang mit den Beschädigungen der Kleinkrafträder

Wilhelmshaven (ots)

Ganz in der Nähe zu den beiden beschädigten Kleinkrafträdern, die in der Preußenstraße in einem Hinterhof standen, wurden mehrere Farbschmierereien an der verputzten Hauswand eines Reihenmehrfamilienhauses festgestellt. Dazu nutzten die Täter schwarze und türkisfarbige Materialien bzw. Farbe.

Auch hier wird um Zeugenhinweise gebeten.

