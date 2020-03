Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch auf einem Kleingartengrundstück und Unbekannte bauen Teile von Kleinkrafträdern ab in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 12.02.-18.03.2020 mehrere Türen auf einem Kleingartengrundstück in der Möwenstraße auf, unter anderem die des Werkzeugschuppens. Nach bisherigem Sachstand ist zumindest eine Kamera entwendet worden.

Außerdem bauten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 18.03.2020, von zwei in einem Hinterhof in der Preußenstraße abgestellten Kleinkrafträdern diverse Teile ab und legten Kabel frei, außerdem wurde die Fahrzeuge noch umgeworfen.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die Auffälliges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

