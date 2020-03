Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200311 - 0238 Frankfurt-Sachsenhausen: Innerorts mit über 100 km/h erwischt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 10.03.2020, führten Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes stadtauswärts auf der Babenhäuser Landstraße Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei missachtete ein Taxifahrer aus Offenbach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich. Gegen 21:30 Uhr fuhr das Taxi an der Messstelle vorbei, welche sich innerhalb geschlossener Ortschaften befand. Offenbar hatte es der Fahrer ziemlich eilig, da er mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h gemessen wurde. Über die Konsequenzen wird sich dieser jedoch kaum Gedanken gemacht haben. Denn nach Toleranzabzug erwartet den Fahrer nun ein Bußgeld von 280 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

