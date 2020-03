Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200311 - 0237 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mobiltelefon entrissen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag, den 09.03.2020, auf Dienstag, den 10.03.2020, entrissen vier bislang unbekannte Täter im Bahnhofsviertel einem 45 Jahre alten Mann das Mobiltelefon.

Der Geschädigte hielt sich gegen 02:00 Uhr in der Moselstraße auf. Zu diesem Zeitpunkt traten die vier Unbekannten an den Mann heran, welcher gerade telefonierte. Dabei entriss ihm einer der Täter plötzlich das Mobiltelefon aus der Hand. Währenddessen schubste ihn ein zweiter Täter zu Boden und versuchte dem 45-Jährigen außerdem noch seinen Rucksack zu entreißen, was jedoch nicht gelang. Die vier Räuber flüchteten daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Der Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung an der Hand.

Der Täter, welcher dem Geschädigten ein Samsung Galaxy S10 entreißen konnte, wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 175 cm groß, schwarze sehr kurze Haare, afroamerikanisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jacke. Von den anderen drei unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass sie eine mittelbraune Hautfarbe hatten.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat und / oder den Tätern werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell