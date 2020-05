Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag (01.05.2020) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße Auf der Steig eingebrochen. Die Täter drangen offenbar zwischen Mitternacht und 08.30 Uhr in den Keller ein und stahlen insgesamt vier Fahrräder, darunter auch zwei E-Bikes. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

