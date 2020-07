Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Einsatz von Rettungskräften wegen vermeintlicher Gefährdung durch Autogas (19.07.2020)

Trossingen (ots)

Die Befüllung des Gastankes eines Wohnmobils führte am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr zum Einsatz die Freiwilligen Feuerwehr Trossingen an einer Tankstelle an der Kreisstraße 5939.

Aufgrund ausgetretenen Gases wurde das Tankstellengelände geräumt. Messungen der Feuerwehr führten zum Ergebnis, dass vermutlich eine Zuleitung zum Gastank des Wohnmobils undicht war.

Dem 34-jährigen Wohnmobilfahrer wurde bis zur Klärung und Behebung des Mangels die Weiterfahrt untersagt.

