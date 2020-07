Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Auffahrunfall mittelschwer verletzt (20.07.2020)

Konstanz (ots)

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Montag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Mainaustraße / Neuhauser Straße ereignet hat. Ein Motorradfahrer bemerkte vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende VW an der Ampel stehen blieb und fuhr auf. Der Motorradfahrer prallte gegen die Heckscheibe und verletzte sich mittelschwer, sein Sozius wurde über den Pkw geschleudert und verletzte sich leicht. Mit dem Rettungswagen wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit.

