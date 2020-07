Polizeipräsidium Konstanz

Bärenthal

Verkehrsunfall (19.07.2020)

Bärenthal (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 44-jährige Lenker eines E-Bikes am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen Bärenthal und Fridingen parallel der Landesstraße 440.

Der Fahrradfahrer wollte an einem Rastplatz mit Parkbank und Kiesstrand anhalten, als er beim Absteigen vermutlich am Sattel des Fahrrades hängen blieb und das Gleichgewicht verlor. Er stürzte an einer Treppe eine Stufe hinunter in Richtung Bära und zog sich leichte Verletzungen an Ellenbogen und Knie zu.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

