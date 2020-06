Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Täter nach Einbruch in Metzgerei festgenommen

Freiburg (ots)

Einen mutmaßlichen Täter festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in eine Metzgerei in der Schiffstraße am 15.06.2020 in Freiburg. Nach aktuellem Kenntnisstand schlug der 48-Jährige um 4.30 Uhr eine Scheibe des Geschäfts ein und gelangte ins Innere der Filiale. Er entwendete Bargeld und entfernte sich anschließend vom Tatort.

Mithilfe von Videoaufzeichnungen konnte der mutmaßliche Täter am Abend im Bereich Colombipark durch eine Polizeistreife identifiziert und festgenommen werden. Bei ihm wurde mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Ein weiterer Einbruch in ein nahegelegenes Bürogebäude in der Bismarckstraße ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen dem 13. und 15. Juni. Ob ein Tatzusammenhang zum Einbruch in der Schiffstraße besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

