POL-FR: Lörrach: Schlange gefunden - Hinweise gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.06.20, gegen 10.30 Uhr, wurde durch einen Anwohner in der Webergasse mitgeteilt, dass er eine Schlange gefunden habe. Polizeibeamte konnten das verletzte Tier entgegennehmen und es an einen Schlangenexperten übergeben, welcher sich um die weitere Versorgung kümmerte. Bei der Schlange handelt es sich um eine etwa 70cm lange, nordamerikanische Kettennatter. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht nun den Eigentümer der Schlange.

