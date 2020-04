Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 28.04.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Hauswand durch Feuer beschädigt - Dreieich

(neu) Durch ein Feuer ist am frühen Dienstagmorgen in Dreieich-Offenthal die Hauswand und eine Markise eines Restaurants in der Dieburger Straße beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro und fahndet nun nach dem oder den Tätern, von denen bislang allerdings jede Spur fehlt.

Gegen 5.20 Uhr wurde das Feuer im Bereich der 20er Hausnummern von einem Hausbewohner gemeldet. Die Brandursachenermittlung hat inzwischen die Kriminalpolizei in Offenbach übernommen, da nach einer ersten Einschätzung Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugen, die entsprechende Hinweise auf das Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalwache unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

Unbekannte brechen Opferstöcke auf und gehen dennoch leer aus - Hanau

(neu) Unbekannte Täter haben am Montagmorgen in der St. Peter und Paul-Kirche in Klein-Auheim zwei Opferstöcke wohl in der Annahme nach Bargeld aufgebrochen. Nach Angaben des Pfarrers befand sich darin allerdings kein Geld, so dass die Diebe leer ausgingen und hingegen nur Sachschaden angerichtet haben. Dieser wird mit rund 200 Euro angegeben. Die Tatzeit dürfte etwa um 8.15 Uhr gewesen sein. Hinweise nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Nach Sturz mit Fahrrad fahndet die Polizei nach einer Hundebesitzerin - Großkrotzenburg

(neu) Weil ihr ein kleiner schwarzer Hund plötzlich vors Rad gelaufen sei, ist am Montagabend, gegen 18.40 Uhr, auf dem Leinpfad in Großkrotzenburg, etwa in Höhe der Tennisplätze, eine 51 Jahre alte Frau aus Mainhausen schwer gestürzt und hat sich vermutlich dabei das Handgelenk gebrochen. Zudem erlitt sie Hautabschürfungen im Gesicht und an Händen und Beinen. Die verantwortliche Hundeführerin blieb wohl einen Moment stehen, soll sich aber geweigert haben, ihre Personalien herauszugeben. Bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei war die Frau mit ihren insgesamt drei Hunden in Richtung Großkrotzenburg weitergegangen. Nach ihr wird nun gesucht. Erste Zeugen gaben gegenüber den Ordnungshütern an, dass die Gassigeherin schon öfter in der Gegend gesehen wurde und daher vermutlich in der Nähe wohnt. Sie hatte zwei kleine Hunde und einen braunen Setter dabei und war in Begleitung eines Mannes, der ebenfalls wegging.

Wer das Geschehen beobachtet hat und Hinweise auf die Frau geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Großauheim unter der Rufnummer 06181 95970 in Verbindung zu setzen.

Autofreunde müssen mit Anzeigen rechnen - Langenselbold

(neu) Insgesamt 14 Personen hat eine Streife der Langenselbolder Autobahnpolizei am Samstagabend auf dem Gelände einer Tankstelle im Industriegebiet Nesselbusch auf dichtem Raum angetroffen. Das Areal gilt seit einiger Zeit als beliebter Treffpunkt junger Autofreunde.

In Zeiten von Corona stellen derartige Zusammenkünfte allerdings ein erhebliches Ansteckungs- und damit ein unkalkulierbares Gesundheitsrisiko dar, weshalb die Polizei regelmäßig Kontrollen durchführt. Von allen Personen wurden daher die Personalien notiert; sie müssen jetzt mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen. Ihnen droht nun ein Bußgeld von jeweils 200 Euro pro Person.

Insbesondere mit Blick auf das kommende lange Wochenende über den 1. Mai kündigt die Polizei verstärkte zivile und uniformierte Kontrollen an.

Heizgerät verursacht Sachschaden - Gelnhausen

(neu) Ein vermutlich überhitzter Heizlüfter hat in den frühen Morgenstunden auf dem Gelände der Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhausen einen Kleinbrand ausgelöst und dabei einen Vorbau am Eingangsbereich samt Inventar beschädigt. In einer ersten Schätzung bezifferte die Polizei den Schaden auf rund 5.000 Euro. Mitarbeiter des Krankenhauses wurden auf das Feuer aufmerksam und konnten es selbst löschen, so dass die Feuerwehr nicht mehr einzugreifen brauchte. Gegen 3 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über den Vorfall ein. Menschen kamen nach bisherigen Informationen nicht zu Schaden. Die Kripo Gelnhausen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und untersucht nun, was genau den Brand ausgelöst hat.

Waldarbeiter findet ausgebrannten Wagen - Polizei sucht nach Zeugen - Bad Soden-Salmünster

(neu) Nachdem ein Waldarbeiter am frühen Dienstagmorgen einen ausgebrannten und beschädigten BMW auf dem Dach liegend aufgefunden hat, sucht die Polizei bei ihren Ermittlungen nach Zeugen, die etwas zu dem Geschehen sagen können. Um 7.13 Uhr meldete sich der Zeuge auf der Polizeiwache und gab an, dass er soeben an die Arbeit gehen wollte, als er auf einem Waldweg in der Verlängerung der Straße "Am Hirschbach", etwa einen Kilometer hinter der Ortsgrenze, auf ein ausgebranntes Fahrzeugwrack stieß, welches noch leicht rauchte. Personen seien keine vor Ort gewesen.

Eine Streife der Polizeistation Bad Orb stellte wenig später fest, dass es sich um einen grauen 3er BMW mit polnischer Zulassung handelt. Aufgrund der gefunden Spuren gehen die Beamten derzeit von einem Unfall aus, der um 6.30 Uhr passiert sein könnte. Der Waldweg verläuft an dieser Stelle in einer S-Kurve, aus welcher der BMW möglicherweise herausgetragen wurde. Da nicht auszuschließen war, dass der Fahrer oder andere Insassen des Wagens möglicherweise verletzt im Wald unterwegs waren, wurde eine Rettungshundestaffel angefordert, um in der näheren Umgebung nach Personen zu suchen. Die Suche verlief allerdings ergebnislos.

Da der Wagen eine polnische Zulassung hat, gestalten sich die Ermittlungen zum Fahrzeughalter vorerst schwierig.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Wagen oder zu dem Geschehen als solches machen können und insbesondere in den frühen Morgenstunden eine oder mehrere Personen gesehen haben, welche aus dem Waldstück zu Fuß kamen, werden gebeten, sich auf der Polizeiwache unter 06052 91480 zu melden.

