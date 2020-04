Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 27. April 2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeuge soll Unfallflucht gesehen haben - bitte melden! - Offenbach

(aa) Nach einer offenbar geklärten Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstagnachmittag im Odenwaldring ereignet hat, gibt es einen Zeugen, von dem leider keine Personalien notiert wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll gegen 17.35 Uhr ein 45-jähriger Fiat-Fahrer beim Ausparken auf dem Ring Center Parkplatz vor dem DM-Markt einen weißen Mercedes angestoßen und sich nicht um den Schaden von etwa 800 Euro gekümmert haben. Der namentlich nicht bekannte Zeuge habe anschließend die 24-jährige Mercedes-Besitzerin darauf angesprochen und einen Hinweis zu dem verdächtigten Fiat Alfa Romeo gegeben. Der Unbekannte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5200 zu melden.

2. Einbruch in Gaststätte - Heusenstamm

(aa) Einbrecher haben zwischen Samstag, 21.45 und Sonntag, 10.45 Uhr, im Seligenstädter Grund die Tür zu einer Gaststätte aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Täter zahlreiche Schränke und verschwanden mit dem Geld aus einer Kellnerbörse. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Einbruch in Imbiss - Rodgau/Jügesheim

(aa) Einbrecher stiegen von Samstag auf Sonntag in der Straße "Alter Weg" in einen Imbiss ein. Zwischen 23 und 12 Uhr hatten die Täter für den Einstieg ein Fenster aufgehebelt. Anschließend wurde der Imbiss durchsucht, wobei noch nicht feststeht, was gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Einbruch in Einfamilienhaus - Rodgau/Hainhausen

(aa) Einbrecher, die in der Nacht zum Sonntag in der Grafenbergerstraße in ein Einfamilienhaus eingedrungen waren, erbeuteten unter anderem einen braunen Rucksack, zwei Notebooks, Geld und Kreditkarten. Zwischen 23.30 und 7.25 Uhr hatten die Diebe die Terrassentür aufgebrochen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Verkehrskontrolle: Insassen sollen Plätze getauscht haben - Rödermark

(aa) Auf zwei Frauen, die Mutter und Tochter sind, kommen nach einer Verkehrskontrolle am frühen Freitag auf der Landesstraße 3097 Strafverfahren zu. Laut den Angaben einer Dietzenbacher Polizeistreife hielten die Beamten gegen 0.30 Uhr einen Skoda an. Beim Herantreten an das Fahrzeug sollen die beiden Insassen die Plätze getauscht haben; die noch nicht volljährige Tochter hätte nun auf dem Beifahrer- und die Mutter auf dem Fahrersitz gesessen. Bevor allerdings das Verwandtschaftsverhältnis feststand, hätten sich die Frauen als Tante und Nichte ausgegeben und erklärt, dass der Platztausch gemacht worden wäre, weil die junge Frau Angst vor einer Kontrolle gehabt hätte. Anschließend hätte die 17-Jährige zunächst falsche Personalien angegeben und Papiere einer anderen Person gezeigt. Sie muss sich nun wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Missbrauch von Ausweispapieren verantworten. Die Mutter ist verdächtigt, das Fahren ohne Führerschein zugelassen zu haben. Übrigens: Die Überprüfungen der beiden Frauen dauerte gut eineinhalb Stunden, wobei die Beschuldigten am Ende einräumten, Mutter und Tochter zu sein.

6. Netzteil geraubt - Unbekannte flüchten mit der S-Bahn - Rödermark/Ober-Roden

(fg) Am frühen Montagmorgen verabredete sich ein 21 Jahre alter Mann aus Rödermark mit zwei Personen zum Verkauf eines USB-Adapters am S-Bahnhof in Ober-Roden in der Dieburger Straße. Dies wurde vorab über eine Verkaufsbörse im Internet vereinbart. Während des Verkaufsgesprächs, gegen 0.30 Uhr, soll einer der beiden Unbekannten nach der Übergabe des Netzteils unvermittelt Reizgas ins Gesicht des 21-Jährigen gesprüht haben. Anschließend rannten die beiden schlanken Männer zur einfahrenden S-Bahn der Linie S1, stiegen ein und fuhren in Richtung Rodgau davon. Beide waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache in Dietzenbach zu melden.

7. Junger Mann soll den Hitlergruß gezeigt haben - Seligenstadt

(neu) Nach einem Streit mit Passanten am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, soll ein bislang unbekannter junger Mann am Mainufer in Seligenstadt den verbotenen "Hitlergruß" gezeigt haben. Hintergrund des Konflikts könnte nach ersten Ermittlungen das zurzeit bestehende Kontakt- und Annäherungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz gewesen sein. Passanten hatten den jungen Mann beobachtet, wie er mit mehreren gleichaltrigen jungen Leuten im Bereich des Pulverturms zusammengestanden haben soll. Als sie ihn darauf ansprachen, sei er sofort beleidigend und ausfallend geworden. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige jedoch bereits verschwunden und konnte auch im Umfeld nicht angetroffen werden. Er ist laut den Zeugen etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Ferner habe er eine Glatze und auf seinem Unterarm den Namen "Nico" eintätowiert. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans und einem dunklen Oberteil mit weißen Ärmeln. Möglicherweise trug er eine Weste. Auffällig seien laut Zeugen seine neongelben Sportschuhe mit einem "Nike"-Emblem gewesen. Der Mann habe zudem ein schwarzes Mountain-Bike der Marke Focus dabeigehabt. Wegen des Zeigens des verbotenen Grußes in der Öffentlichkeit hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, welches vom Kommissariat für Staatsschutzdelikte weiterbearbeitet wird. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und insbesondere Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Harley-Fahrer bei Sturz leicht verletzt - Autobahn 66 / Langenselbold

(neu) Weil er vermutlich einen neben ihm fahrenden Personenwagen übersehen hat, ist am Sonntagnachmittag ein 58 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Raum Mainz-Bingen auf der Autobahn 66 bei Langenselbold gestürzt. Dabei blieb es bei dem Mann nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise bei leichten Handverletzungen; an seiner schweren Harley ST 1 hingegen entstand ein Schaden, der auf rund 6.000 Euro beziffert wird. Gegen 13.30 Uhr wollte der Biker von der Autobahn 66, von Hanau kommend, an der Anschlussstelle Langenselbold-Ost abfahren. Dabei übersah er wohl einen Mercedes, der rechts neben ihm auf der Verzögerungsspur fuhr. Dieser kam aus Richtung Erlensee. Beim Spurwechsel prallte der Motorradfahrer gegen den Personenwagen und kam zu Fall. Seine Maschine schlitterte nach links gegen eine Betonwand und wurde dann an den rechten Fahrbahnrand zurückgeschleudert. Der 36 Jahre alte Mercedes-Fahrer aus Gründau blieb unverletzt; an seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

2. Rollerfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt - Gelnhausen

(neu) Bei einem Zusammenstoß eines Personenwagens mit einem Roller ist am Samstag auf der Landesstraße 3333 zwischen Gelnhausen und dem Stadtteil Höchst der 28 Jahre alte Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr war die 24 Jahre alte Fahrerin eines Kia-Picanto von Höchst in Richtung Gelnhausen unterwegs und wollte nach links in die Kreisstraße 898 Richtung Altenhaßlau einbiegen. Dabei dürfte sie wohl aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen haben. Der 28-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und kam mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Kleinwagen als auch an dem Roller entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden, der mit rund 9.000 Euro angegeben wird. Die junge Autofahrerin muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

3. Mülltonnen angezündet - Polizei nimmt Verdächtigen fest - Maintal

(neu) Weil er in der Nacht zu Montag, gegen 0.30 Uhr, in der Dörnigheimer Kennedystraße mehrere Mülltonnen angezündet haben soll, hat die Polizei wenig später ganz in der Nähe einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der für die Brände möglicherweise in Frage kommt. Der gebürtige Ukrainer, der bei der Festnahme keinerlei Personalpapiere einstecken hatte, dürfte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei illegal im Bundesgebiet aufhalten. Über die Motive des Mannes war zunächst nichts bekannt. Die Maintaler Feuerwehr war jedes Mal umgehend zur Stelle und konnte die Müllbehälter rasch löschen; der Schaden fiel daher gering aus und wird auf rund 300 Euro geschätzt. Der Verdächtige kam zunächst in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Offenbach, 27.04.2020, Pressestelle, Felix Geis

