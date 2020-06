Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Motorradfahrer stürzt und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad befuhr am Montag, 15.06.2020, kurz vor 11.00 Uhr, ein 57 Jahre alter Mann die L 140 von Gresgen in Richtung Adelsberg. In einer Kurve stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seiner BMW entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, an der Schutzplanke rund 800 Euro.

