Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Werbeskulptur

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

In der Nacht vom 13.06.20 auf 14.06.20, entwendeten bislang unbekannte Personen eine Werbeskulptur in Form einer Eiswaffel in der Seestraße in Titisee.

Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

