Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss mit Pkw in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 22-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 22.05.2020, erhielt die Polizei gegen 02:57 Uhr Kenntnis von einem alkoholisierten Fahrzeugführer, der sich mit seinem Pkw im Bereich eines Schnellrestaurants in der Güterstraße in Wilhelmshaven aufhalten soll.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 22-jährigen Wilhelmshavener, der deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test ergab einen Wert von 2,02 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Die Beamten untersagten außerdem die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

