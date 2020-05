Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in der Jadeallee in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Tag, den 21.05.2020, soll es in der Jadeallee Höhe Weserstraße im Bereich des dortigen Verbrauchermarktes gegen 17.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Zwischen den Gruppen, die jeweils aus drei männlichen Personen bestanden, kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll dann ein 18-jähriger Wilhelmshavener eine Soft-Air Waffe gezogen und auf das 31-jährige Opfer geschossen haben. Das Opfer gab an, dem Schuss ausgewichen zu sein. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 18-Jährige im Bereich des Banter Sees angetroffen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten gelbe Kugeln bei dem Wilhelmshavener auf, bei denen es sich augenscheinlich um Softair Munition handelte. Die Waffe wurde bei der Person nicht aufgefunden, konnte jedoch durch Hinzuziehung der Diensthundführer in einem Gebüsch nach der Fluchtstrecke des 18-Jährigen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die zwei männlichen Begleitpersonen sind flüchtig. Nähere Angaben liegen nicht vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder entlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu wenden.

