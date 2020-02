Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugenaufruf

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am 17.02.2020 gegen 16:20 Uhr, kam der Fahrer eines schwarzen PKW, ein BMW 5er, in der Sudetenstraße, aus Richtung Oggersheim-Melm kommend, nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte einen Verkehrsunfall. Beide von der Polizei festgestellten Fahrzeuginsassen standen unter Alkoholeinfluss. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Schaden an dem hochwertigen Fahrzeug wird auf mindestens 50.000 EUR geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und den Fahrer des unfallbeteiligten BMW beschreiben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter 0621 963-2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de .

