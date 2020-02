Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 56-Jähriger angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (13.02.2020), ca. 23:30 Uhr, wurde ein 56-Jähriger in der Bismarckstraße zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Bahnhofstraße von einem Unbekannten angegriffen und mehrfach geschlagen und getreten. Hierbei stürzte er zu Boden. Als der Geschädigte um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihm ab und ging in Richtung Rathauscenter davon.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: - Ca. 20-25 Jahre alt - Bekleidet mit Kapuzenjacke (Kapuze war über den Kopf gezogen) und Sportkleidung

Der Geschädigte wurde verletzt und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Er erlitt Schürfwunden im Gesicht, verlor einen Eckzahn, Hand- und Fußgelenk sind gebrochen.

Wir suchen dringend Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf und zum Täter geben können. Wer hat Personen am Donnerstabend gegen 23:30 Uhr in der Bismarckstraße bzw. im Bereich des Rathauscenters gesehen, auf die o.g. Beschreibung passt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

