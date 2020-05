Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneute Anrufe von falschen Polizeibeamten in Wilhelmshaven - Die Angerufenen reagierten genau richtig, so dass es in allen Fällen beim Versuch blieb!

Wilhelmshaven (ots)

Im Wilhelmshavener Stadtgebiet kam es erneut zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Gestern Nachmittag, den 21.05.2020, riefen die Täter im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr bei fünf Wilhelmshavener Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 65 bis 71 Jahren an. In allen Fällen gab sich ein männlicher Anrufer als Polizeibeamter aus und behauptete u.a., dass die Daten der Angerufenen auf einer Liste einer festgenommenen Diebsbande zu sehen seien. Die Angerufenen sollten somit gewarnt werden und weitere Auskünfte erteilen. In den aktuellen Fällen reagierten die Angerufenen genau richtig, beendeten das Telefonat ohne den Aufforderungen der Betrüger nachzukommen und alarmierten die Polizei in Wilhelmshaven. In den bekannten Fällen blieb es beim Versuch, so dass kein Schaden entstanden ist. Die Polizei rät weiterhin: Seien sie bei Anrufen - wenn sie sich nicht absolut sicher sind, das Gegenüber zu kennen - stets misstrauisch und schenken sie der angezeigten Nummer auf ihrem Display keine Beachtung; auch diese kann technisch manipuliert worden sein. Erteilen sie per Telefon keine Auskünfte und gehen sie telefonisch auf keine Geldgeschäfte ein. Angehörige älterer Personen können dabei helfen, ihre Verwandten aufzuklären und das Verständnis dieser Vorgehensweise zu wecken. Außerdem steht den Bürgerinnen und Bürgern das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit Rat und Tat zur Seite.

