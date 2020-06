Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kind stürzt mit Fahrrad

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am 12.06.2020 gegen 08.15 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Faulenfürster Straße, als er wohl infolge einer Bodenunebenheit ins Straucheln geriet und danach zu Fall kam. Hierdurch verletzte sich der Junge nicht unerheblich und wurde durch das hinzugerufene DRK in eine nahegelegene Klinik verbracht. Hier wurde unter anderem ein Bruch am Handgelenk festgestellt. Der Unglücksfahrer konnte nach einer Übernachtung in der Klinik, diese am anderen Tag wieder verlassen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

