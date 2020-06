Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Autofahrer mit Zivilcourage; Umkirch - Jugendliche auf Baustellendach

Freiburg (ots)

Breisach - Autofahrer mit Zivilcourage Breisach - am Samstag 13.06.2020 gg. 18:50 Uhr meldete ein Autofahrer über den Polizeinotruf, dass er auf der B 31 vom Rimsinger Ei kommend in Richtung Breisach fahre und der Pkw hinter ihm mehrfach über die Mittellinie und auch fast in den Grünstreifen gefahren sei. Dem Anzeigenerstatter gelang es dem Pkw zu folgen und schließlich in Breisach im Stadtgebiet einzuparken. Der Fahrer stieg aus und entfernte sich zu Fuß, konnte aber von der hinzugerufenen Polizeistreife gestoppt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Nachdem auch noch Marihuana aufgefunden werden konnte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher bestätigte, dass der 42-Jährige auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines und der Fahrzeugschlüssel waren die logische Konsequenz.

Umkirch - Jugendliche auf Baustellendach

Umkirch - am Samstag 13.06.2020 gg. 01:55 Uhr wurde von Anwohnern beobachtet, dass sich auf dem Dach einer Hochhausbaustelle Personen befinden und hörbar Steine herunterwerfen. Die Baustelle wurde von mehreren Polizeistreifen angefahren und tatsächlich konnten nach längerer Absuche mehrere Jugendliche, die sich zunächst versteckt hatten auf der Baustelle festgestellt werden. Bei der sich anschließenden Identitiätsüberprüfung weigerte sich eine der Personen vehement die Personalien anzugeben. Dies gipfelte in Beleidigungen und Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der deutlich alkoholisierte 19-Jährige sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg entgegen.

