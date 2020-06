Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt Leitplanke

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Ttisee-Neustadt;]

Am 14.06.20, gg. 07.50 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Pkw die B31 von Donaueschingen kommend in Richtung Freiburg. Im Bereich, zwischen Neustadt-Ost und Neustadt-Mitte kam sie wohl infolge von "Sekundenschlaf" nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Die Fahrerin, sowie die weiteren Insassen blieben durch den Unfall unverletzt. Bei der anschließend durchgeführten Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung der Fahrerin fest. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde daraufhin in Absprache mit der Staatsanwaltschaft einbehalten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

