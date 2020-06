Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Wem gehört dieses Fahrrad? - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am 03.06.20 verständigte ein Zeuge die Polizei, dass er über E-Bay ein Rennrad der Marke Cube / Typ Attain, Farbe orange, kaufen wollte. Aufgrund der Tatsache, dass der Verkäufer einen Kaufvertrag verneinte, wurde der Käufer misstrauisch. Als Übergabeort wurde der Bahnhof in Kollnau vereinbart. Dass nun auch die Polizei vor Ort war überraschte den 31-jährigen Verkäufer doch sichtlich; bei einer genauen Überprüfung des Rades konnte festgestellt werden, dass die Rahmennummer bis zur Unkenntlichkeit zerkratzt war. Nach Angaben des Verkäufers hatte dieser den fahrbaren Untersatz vor ca. drei Wochen in der Freiburger Innenstadt für 200.- Euro gekauft, obwohl es einen Wert von ca. 2000.- Euro hat. Vom Verkäufer kenne er lediglich den Vornamen. Bis zur Klärung der tatsächlichen Eigentumsverhältnisse, die sich bislang schwierig gestalten, wurde das Fahrrad sichergestellt. Die Polizei fragt nun: Wer vermisst ein solches Rennrad bzw. wem wurde es eventuell gestohlen? Hinweise bitte an die Polizei in Waldkirch, Tel.: 07681/4074-0.

