POL-LB: Gärtringen: Einbruch in Vereinsheim; Rutesheim: Eine Leichtverletzte und 11.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Gärtringen: Einbruch in Vereinsheim

Etwa 700 Euro Sachschaden haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag beim Eionbruch in ein Vereinsheim im Gewann "Friedenäcker" in Rohrau angerichtet. Sie überwanden das Schloss des Tores und rissen im Sanitärbereich einen Spiegel von der Wand. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, entgegen.

Rutesheim: Eine Leichtverletzte und 11.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Beim Einfahren von der Dieselstraße in die Gebersheimer Straße ist die 75-jährige Fahrerin eines Ford am Montag gegen 09:40 Uhr mit dem Mercedes einer 30-Jährigen zusammengestoßen, die von der Gebersheimer Straße in die Dieselstraße fahren wollte. Die 30-Jährige zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

