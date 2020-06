Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: acht Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag trieb ein bislang unbekannter Täter in der Steinbeisstraße, der Schweriner Straße und der Marienstraße in Herrenberg sein Unwesen. Der Unbekannte schlug die Seitenscheibe von insgesamt acht PKW ein und durchwühlte anschließend die Handschuhfächer der Fahrzeuge. Bei den PKW handelt es sich um zwei Opel, zwei VW, einen Skoda, einen Fiat, einen Renault und einen BMW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 2.000 Euro. Bis auf einen geringen Bargeldbetrag konnte der Täter keine Beute machen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung setzen.

