Polizei Wuppertal

POL-W: W- Platzverweise, Strafanzeigen und Ingewahrsamnahmen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Abend des 01.05.2020 stellten Einsatzkräfte im Bereich des Schusterplatzes, eine Ansammlung von ca. 40 bis 50 Personen der linken Szene fest. Im Rahmen der polizeilichen Kontrollen, u.a. auch wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung, kam es zu zwei Widerstandshandlungen mit versuchter Gefangenenbefreiung. Hierbei erlitten zwei Polizeivollzugsbeamte leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig. Begleitet wurden die polizeilichen Maßnahmen von ständigen Provokationen und Beleidigungen. Im Verlauf der Nacht kam es zu verschiedenen Ansammlungen von Personen des Autonomen Spektrums im Stadtgebiet Wuppertal, wobei es in einem Fall zu einer weiteren Widerstandshandlung mit versuchter Gefangenenbefreiung kam. Die Bilanz der Nacht: 60 Platzverweise, 5 Ingewahrsamnahmen und 5 Strafanzeigen, u.a. wegen Widerstands, versuchter Gefangenenbefreiung, Nötigung, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Beleidigung. Zudem mussten 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen Coronaschutzverordnung gefertigt werden.

