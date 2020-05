Polizei Wuppertal

POL-W: W Spaziergänger von Soft-Air-Kugeln getroffen

Wuppertal (ots)

Am heutigen Freitag, 01.05.2020, gegen 12:30 Uhr, kam es im Bereich der Westkotter Straße in Wuppertal-Wichlinghausen zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Soft-Air-Waffe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schoss ein 19-jähriger Wuppertaler aus einem Fenster seiner Wohnung an der Westkotter Straße. Hierbei traf er einen Passanten und verletzte ihn leicht an der Hand. Eine weitere Person wurde durch einen Schuss an der Oberbekleidung getroffen, ohne verletzt zu werden. Die eingesetzten Beamten konnten in der Wohnung des Mannes zwei Soft-Air-Gewehre, zwei Soft-Air-Pistolen samt Munition und diverse Messer auffinden. Diese wurden durch die Polizisten sichergestellt. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

