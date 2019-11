Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots)

Am Sonntagabend, den 10.11.2019, kam in der Betzdorfer Friedrichstraße zur einem Verkehrsunfall, bei dem leichter Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 32-Jähriger hatte mit seinem Pkw die Friedrichstraße in Richtung Betzdorf befahren. In Höhe der Einmündung Imhäusertal, innerhalb einer scharfen Linkskurve, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Pkw trafen sich an den linken Außenspiegeln, wodurch diese beschädigt wurden. An der Unfallstelle konnten Spiegelfragmente von einem Opel Astra H sichergestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

