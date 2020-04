Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Handyraub auf der Uellendahler Straße

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 29.04.2020, gegen 22:00 Uhr, kam es auf der Uellendahler Straße in Wuppertal-Elberfeld zu einem versuchten Handyraub. Das 21-jährige Opfer verließ zur besagten Tatzeit ein Lokal an der Uellendahler Straße, als es von zwei unbekannten Tätern angesprochen und von einem der Beiden unmittelbar ins Gesicht geschlagen wurde. Der Angegriffene setzte sich zur Wehr und konnte einen Täter niederringen. Durch Schläge des zweiten Räubers stürzte er jedoch zu Boden. Hier traten und schlugen die Angreifer weiter auf ihn ein und versuchten ihm sein Mobiltelefon aus der Tasche zu ziehen. Vermutlich weil eine Passantin auf das Geschehen aufmerksam wurde, ließen die Männer von weiteren Tathandlungen ab und flüchteten. Die Täter waren beide etwa 22-23 Jahre alt und 186 Zentimeter groß. Beide sollen vom Phänotyp her ein arabisches Aussehen gehabt haben. Ein Täter hatte einen Vollbart und trug die Haare an der Seite kurz rasiert. Bekleidet war er mit einer Jogginghose der Marke "Lacoste" und einem Pullover. Er wurde als muskulös beschrieben. Der andere Täter war von der Statur eher dünn, hatte ebenfalls die Seiten seiner Haare kurz rasiert und trug bei Tatausführung einen Jogginganzug der Marke "Lacoste". Eine polizeiliche Fahndung nach den Räubern verlief negativ. Der Überfallene erlitt durch den Angriff Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

