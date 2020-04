Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (28.04.2020), nahm die Polizei in Solingen und Wuppertal vier Einbrüche in Geschäfte und Wohnungen auf. Wuppertal: Im Zeitraum zwischen dem 27.04.2020, 17:00 Uhr und 28.04.2020, 07:30 Uhr schlugen Unbekannte die Tür einer Schule in der Kreuzstraße ein. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie mehrere Zwischentüren und erlangten auf diesem Weg mehrere Handys, einen Beamer, eine Kamera und geringe Mengen Bargeld. An einem Mehrfamilienhaus in der Herwarthstraße versuchten Einbrecher ein Fenster aufzuhebeln. Dieses hielt jedoch der Gewalteinwirkung stand und die Täter flüchteten unerkannt. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Gestern Nachmittag (28.04.2020, 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr) drangen Täter in ein Haus an der Hahnerberger Straße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und hebelten in der Folge mehrere Innentüren auf. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck und einen Laptop. Anschließend flohen sie unerkannt. Solingen: An der Kasinostraße brachen Unbekannte im Verlauf des 27.04.2020 bis zum 28.04.2020, 09:00 Uhr Büroräumlichkeiten auf. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude, flohen aber nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ohne Beute. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell