Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Erfolgreiche Fahndungen auf der Bundesautobahn

Breitenau (ots)

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel stellten am Wochenende der 35. Kalenderwoche 2019 gleich drei Personen fest, die mit nationalen Haftbefehlen gesucht wurden.

Freitagnacht kontrollierten die Bundespolizeibeamten einen 43-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Rastplatz "Am Heidenholz" auf der Bundesautobahn 17. Aufgrund einer Fahndungsnotierung wurde er verhaftet. Er wurde am Amtsgericht Leipzig im Jahr 2018 wegen Diebstahls verurteilt. Der Gesuchte musste noch eine offene Geldstrafe in Höhe von 1.467,95 EUR begleichen, bevor er seine Fahrt auf der A17 hätte fortsetzen können. Der Rumäne brachte die Barmittel nicht auf und verbüßt jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen. Die Bundespolizei führte den Gesuchten der Justizvollzugsanstalt Dresden zu.

Am Samstag in den Nachtstunden geriet ein Fahrzeug mit schwedischer Zulassung in den Fokus der Beamten am Rastplatz "Am Heidenholz" der Bundesautobahn 17. Eine rumänische Staatsangehörige (38 Jahre) konnte vorerst ihre Reise nach Schweden nicht fortsetzen. Das Landgericht Hannover verurteilte die Frau wegen Diebstahl im Jahr 2018. Sie konnte die Geldstrafe, in Höhe von 506 EUR, bei der Bundespolizei vor Ort bezahlen und durfte im Anschluss ihre Reise fortsetzen.

Am Sonntag erzielten die Bundespolizisten bei ihren Fahndungskontrollen auf der BAB 17 nochmals einen Erfolg. Ein 34-jähriger Bulgare wurde am Amtsgericht Köln wegen Diebstahls verurteilt. Die geforderte Geldstrafe von 830 EUR konnte er nicht aufbringen. Somit verbringt er jetzt 83 Tage in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Pressesprecher

Steffen Ehrlich

Telefon: 03 50 23 - 676 505

E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell