Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Vom 24.04.2020, 14:30 Uhr, bis zum 27.04.2020, 07:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Gebäudes in der Hühnerstraße auf und verschafften sich auf diesem Weg Einlass. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. In der Morianstraße verschafften sich Einbrecher Zugang zum Treppenhaus eines Geschäftshauses und drangen zwischen dem 25.04.2020, 10:00 Uhr, und dem 27.04.2020, 08:09 Uhr, in zwei Büros ein. Bei weiteren Räumen misslang der Versuch. Gestohlen wurden Bankkarten und Bargeld. Ebenfalls in Büroräume wurde in der Friedrich-Engels-Allee zwischen dem 24.04.2020 (17:30 Uhr) und 27.04.2020 (09:00 Uhr) eingebrochen. Über eine mögliche Beute ist bislang nichts bekannt. Zwischen dem 24.04.2020, 09:15 Uhr, und dem 27.04.2020, 09:05 Uhr, durchsuchten Unbekannte eine Arztpraxis in der Straße Wirmhof, nachdem sie sich Einlass zum Haus verschafft hatten. Gestohlen wurden Wertgegenstände. An einem Gaststättenbetrieb an der Wichlinghauser Straße hebelten Täter im Zeitraum vom 27.04.2020 (18:00 Uhr) bis 28.04.2020 (02:30 Uhr) ein Fenster auf stahlen Münzgeld. Remscheid - In ein Geschäftshaus an der Alleestraße brachen Einbrecher in dem Zeitraum vom 26.04.2020, 18:30 Uhr, bis zum 27.04.2020, 07:00 Uhr, ein. Aus mehreren Büros stahlen sie Bargeld. Ein Gebäude in der Treppenstraße, das zur Zeit umgebaut wird, wurde in der Zeit vom 21.04.2020 (00:00 Uhr) bis zum 27.04.2020 (13:23 Uhr), von unbekannten Tätern erklettert. Es wurde eine größere Anzahl an Baumaschinen gestohlen. Solingen - In der Düsseldorfer Straße drangen unbekannte Täter zwischen dem 26.04.2020 (15 Uhr) und dem 27.04.2020 (06:30 Uhr) in ein Ladenlokal ein und stahlen Bargeld in geringer Höhe. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

