Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Wuppertal (ots)

Bei dem Versuch in Büroräume an der Friedrichstraße in Wuppertal einzudringen, beobachteten gestern Nachmittag (28.04.2020, 15:00 Uhr) Mitarbeiter eine verdächtige Person. Vermutlich über den Hinterhof und nach Überwindung mehrere Flachdächer hatte sich der Verdächtige Zugang zu dem Gebäude verschafft und versucht eine Zugangstür aufzuhebeln. Ein Zeuge beobachtet und fotografierte ihn bei der Tatausführung und sprach den Mann an. Dieser floh daraufhin kurzfristig, konnte von der Polizei wenig später in Tatortnähe festgenommen werden. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten neben einem verbotenen Messer und Werkzeug auch noch Diebesgut aus einem vorangegangenen Einbruch. Der polizeibekannte 41-jährige Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal einem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat im Laufe des heutigen Tages über die Verkündung eines Haftbefehls zu entscheiden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere, ob der Mann für weitere Eigentumsdelikte in Betracht kommt, dauern an.

