Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt - Messer entdeckt

Zittau (ots)

Durch Bundespolizisten wurde am 8. Dezember 2019 in der Chopinstraße in Zittau ein 34-jähriger Pole kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl vorliegt. Der 34-Jährige wird durch das Amtsgericht Zittau wegen Diebstahls gesucht. Er wurde verhaftet und bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein verbotenes Faustmesser, welches griffbereit am Gürtel des 34-Jährigen steckte. Er wird am heutigen Tag in Zittau dem Haftrichter vorgeführt.

