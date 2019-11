Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auto kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum - 54-Jähriger Mitfahrer stirbt an der Unfallstelle

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 05:40 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel mit vier weiteren Insassen auf der Ickener Straße in Richtung Kanal. Aus bislang unbekannter Ursache kam er einige hundert Meter vor der Kanalbrücke nach rechts von seiner Fahrspur ab, geriet auf den Grünstreifen und prallte dann frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Bei dem Unfall starb ein 54-jähriger Mitfahrer des 38-Jährigen, der auf der Rücksitzbank saß, trotz notärztlicher Behandlung, noch an der Unfallstelle. Die 39-Jährige Beifahrerin und ein 19-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt; der 38-jährige Fahrer und ein 20-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zu ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand 11.000 Euro Sachschaden. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell