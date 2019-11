Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter einen Verkaufsstand auf dem Gelände eines Rudervereins an der Wartburgstraße auf und stahlen daraus einen Pager, eine Ladestation und einen kleinen Bargeldbetrag.

Gladbeck

Nach Aufhebeln der Wohnungstür drangen unbekannte Täter am letzten Donnerstag, in der Zeit von 7 bis 20 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Rentforter Straße ein. Die Täter stahlen Goldschmuck.

Samstag Nachmittag hebelten unbekannte Täter eine Terassentür auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Bellingrottstraße ein. Nachdem sie alle Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit Bargeld.

Samstag, zur Tageszeit, brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung auf der Landstraße ein. Die Täter stahlen eine Playstation.

Freitag Nachmnittag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Helmutstraße ein. Im Haus durchwühlten sie alle Räume und stahlen Bargeld und Schmuck.

Recklinghausen

Samstag, in der Zeit von 4 bis 19 Uhr, brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf, um dann in eine Wohnung in eienm Mehrfamilienhaus auf dem Sandweg einzudringen. Die Täter suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld mit.

Montag Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in einen Bürocontainer der Stadt Recklinghausen, der an der Straße An der Mollbecke stand, eingebochen waren. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, um in den Container zu gelangen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Haltern am See

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter die Tür zu einer Lagerhalle eines Sanitärbetriebes an der Lochtruper Straße auf und drangen dann ein. Die Täter stahlen Werkezeuge und Geräte. Eine konkrete Auflistung liegt noch nicht vor.

Samstag, in der Mittagzeit, hebelten unbekannte Täter ein Gartentor und anschließend ein Fenster zu einem Wohnhaus auf der Visbystraße auf. Im Haus durchsuchten sie alle Etagen nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter Schmuck.

Bottrop

Am Wochenende (Freitag Nachmittag bis Montag Morgen) brachen unbekannte Täter in die Räume einer karitativen Einrichtung auf der Straße An der Knippenburg ein. Die Täter stahlen Bargeld und einen Mercedes Sprinter des Diakonischen Werks mit Bottroper Kennzeichen.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell