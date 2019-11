Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Exhibitionist an Bushaltestelle

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, hielt ein unbekannter Mann in einem Auto an einer Bushaltestelle an der Kurze Straße. An der Haltestelle wartete eine 10-jährige aus Herten. Der Mann zog in dem Auto seine Hose runter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Anschließend fuhr er mit dem Auto weg. Personenbeschreibung: braune kurze Haare, ca. 30 Jahre alt, dunkler Pullover

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

