Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher schlagen Scheibe ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Ein Einbruch in eine Erdgeschosswohnung im Kasseler Stadtteil Kirchditmold, der sich am Samstag während der Abwesenheit des Bewohners ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Nachdem die bislang unbekannten Täter eine Scheibe einschlugen, erbeuteten sie aus der Wohnung Unterhaltungselektronik und eine Armbanduhr. Da den Ermittlern eine Beschreibung eines auffälligen Mannes, der im Bereich des Tatorts gesehen wurde, vorliegt, erbitten sie Zeugenhinweise.

Der Bewohner bemerkte den Einbruch in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Schachtenstraße, nahe "Im Weidengarten", bei seiner Heimkehr gegen 15:30 Uhr. Wie er den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes mitteilte, hatte er gegen 11:30 Uhr das Haus verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Täter zunächst versucht, die Terrassentür zur Wohnung brachial zu öffnen. Da dies offensichtlich nicht gelang, schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnung. Nachdem sie sämtliche Räume durchwühlt hatten, ergriffen die Einbrecher mit ihrer Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Mit ihrem Vorgehen richteten sie einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an.

Zeugin beobachtet unbekannten Mann

Eine Zeugin berichtete den Beamten des Kriminaldauerdienstes, dass sie am Mittag, gegen kurz vor 12 Uhr, ein Klirren gehört und kurze Zeit später einen unbekannten Mann im Bereich des Tatorts gesehen hatte. Dieser soll etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Wollmütze auf dem Kopf, so die Zeugin. Ob der beobachtete Mann mit dem Einbruch im Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Weitere Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder die beobachtete Person geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

