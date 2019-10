POL-WE: Gauner wechselt Kassiererin um den Verstand in Friedberg ++ Enkeltrickbetrüger versuchen ihr Glück in Altenstadt ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Schwarzes Rad aus Hofeinfahrt gestohlen

Bad Nauheim: Obwohl er sein Rad an einem Fahrradständer mit einem Schloss angeschlossen hatte, entwendeten Fahrraddiebe das Mountainbike aus einer Hofeinfahrt in der Schnurstraße. Zwischen Samstag (12.10.) gegen 16 Uhr und Dienstag (15.10.) gegen 7 Uhr schlugen die Diebe zu. Das schwarze Rad der Marke Canyon hat einen Wert von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Gauner wechselt Kassiererin um den Verstand

Friedberg: Mit der Bitte viele 10-Euro-Scheine in mehrere größere Geldscheine zu tauschen, sprach ein bislang unbekannter Täter die Kassiererin eines Discounters am Dienstag (15.10.) in der Fauerbacher Straße an. Man führte den Wechsel durch, wobei durch geschicktes Täuschen und Ablenken die Kassiererin durcheinander gebracht und so der Auszahlungsvorgang manipuliert wurde. Beim Geldwechsel erhielt der Mann mit den 10-Euro-Scheinen etwa 250 -Euro Bargeld zuviel. Der Fehlbetrag ließ sich in der Kasse feststellen, als der Gauner bereits über alle Berge war. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr fand der Wechselbetrug statt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Enkeltrickbetrüger versuchen ihr Glück

Altenstadt: Um 25.000 Euro bat eine angebliche Nichte am Dienstag (15.10.) gegen Mittag eine 96-jährige Seniorin. Durch geschicktes Ausfragen suggerierte die Anruferin, dass es sich bei ihr tatsächlich um eine Angehörige halte. Wegen eines Unfalls sei dringend die hohe Summe Bargeld nötig. Mit dem Hinweis sich erneut zu melden, beendete die Betrügerin zunächst das Gespräch. Zwischenzeitlich hatte die Seniorin Gelegenheit, sich mit einem Bekannten auszutauschen, der sie auf die Betrugsmasche hinwies. Man schaltete die Polizei ein, die Ganoven gingen leer aus.

Unfall beim Abbiegen

Ortenberg: Um in Bleichenbach von der B457 nach links in die Glauburgstraße einzubiegen schnitt die 20-jährige Fahrerin eines BMW X1 am Dienstag (15.10.) gegen 19.30 Uhr offenbar die Kurve. Sie stieß an der Einmündung mit einem Opel Corsa zusammen, der auf eine Möglichkeit wartete auf die B457 aufzufahren. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge bei dem die 42-jährige Fahrerin des Corsa, sowie ihr 29-jähriger Beifahrer sich leicht verletzten. Ein Krankenwagen brachte beide ins Krankenhaus, wo sie ambulant versorgt wurden. Fahrerin und Beifahrerin des BMW blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Radfahrer gegen PKW

Bad Vilbel: Zum Zusammenstoß eines VW Caddy mit einem Fahrradfahrer kam es am Dienstag (15.10.) gegen 19 Uhr. Der 37-jährige Mountainbikefahrer fuhr über den Gehweg der Friedberger Straße. An der Zufahrt zum Parkplatz eines Discounters kreuzte sich sein Weg mit dem VW, dessen 59-jähriger Fahrer offenbar noch Einkäufe zu erledigen hatte. Durch das touchieren der Stoßstange des Caddy mit dem Rad kam dessen Fahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen verbrachte den Mann zur Abklärung in ein Krankenhaus. Das Mountainbike bekam beim Crash Schäden an Gabel und Schutzblech ab, die sich auf etwa 500 Euro belaufen. An der Stoßstange des VW entstanden Kratzer, die mit ca. 300 Euro zu Buche schlagen. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

