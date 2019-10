Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: gelber Rollerfahrer nach Unfall in Hirzenhain gesucht ++ Zwei Roller am Wildpark Büdingen gestohlen ++ Aufgefahren in Rosbach ++ Motorrad bei Hirzenhain gestohlen ++ u.a.

Friedberg (ots)

Zwei Roller am Wildpark geklaut

Büdingen: Zwei schwarze Yamaha Aerox Motorroller wechselten am Sonntag ungewollt den Besitzer. Die Eigentümer stellten sie gegen 14 Uhr am Wildpark ab und gingen in diesem Bereich spazieren. Als sie gegen 16 Uhr zum Abstellort zurückkehrten, fehlte von den Rollern jede Spur. Die Versicherungskennzeichen 530-REN und 161-BCJ befanden sich an den Rollern. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise zum Verbleib der Zweiräder.

Heckscheibe eingeschlagen

Bad Vilbel: Die Heckscheibe eines schwarzen Opel Corsa schlug ein Unbekannter zwischen 19 Uhr am Sonntag und 11.30 Uhr am Montag ein. Der Opel stand in dieser Zeit in der Otto-Fricke-Straße. Wer für den Schaden verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, um Hinweise.

Citroen angefahren

Gedern: Der Verkehrsteilnehmer, der zwischen 17 und 22 Uhr am Sonntag gegen einen in der Lutherstraße in Wenings geparkten schwarzen Citroen Jumpy fuhr, müsste den Zusammenstoß bemerkt haben. Der Unfallverursacher hinterließ mit etwa 5000 Euro einen deutlichen Schaden an dem geparkten Auto. Da der Schadensverursacher nicht zu seinem Fehler stand, sondern einfach davonfuhr, bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, um Hinweise auf ihn.

Motorrad geklaut

Hirzenhain: In einem Waldweg an der Landstraße 3183 zwischen Eichelsachsen und Glashütten musste ein Ranstädter am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, sein Motorrad zurücklassen, da es einen technischen Defekt hatte. Am Montag, gegen 17 Uhr, wollte er das Motorrad mit einem Anhänger abholen. Von dem Zweirad fehlte nun allerdings jede Spur. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf dessen Verbleib. Es handelt sich um eine grüne Triumph Daytona Maschine mit den Kennzeichen BÜD-VZ 1.

Fahrer eines gelben Rollers gesucht

Hirzenhain: Hinter einem Rollerfahrer fuhr eine 18-Jährige aus Nidda mit ihrem Auto am Montagabend, gegen 19.50 Uhr durch Hirzenhain her. Der Rollerfahrer bremst immer wieder ohne Grund erheblich ab. Als er dies in der Lißberger Straße wieder einmal tat, wollte die 18-Jährige ihn überholen. Unvermittelt wollte der Rollerfahrer nun aber nach links abbiegen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Zweirad und PKW kam. Der Rollerfahrer fiel zu Boden, stand aber sofort wieder auf und fuhr davon. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise darauf, um wen es sich bei dem Fahrer des gelben Rollers handelte.

Aufgefahren

Rosbach: Mit ihrem Leichtkraftrad fuhr eine 17-jährige Rosbacherin am Montag, gegen 17.35 Uhr, in der Rodheimer Straße kurz hinter dem Bahnübergang auf den PKW eines 42-jährigen Mannheimer auf. Dieser musste mit seinem Auto verkehrsbedingt am dortigen Fußgängerüberweg anhalten. Die Jugendliche und ihre 10-jährige Mitfahrerin fielen dabei vom Zweirad und zogen sich Schürfwunden zu. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro.

