POL-CUX: Kawasaki aus Garage entwendet-Bild in der Pressemappe++Motorroller entwendet

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kawasaki aus Garage entwendet++Motorroller entwendet

Cuxhaven (ots)

Kawasaki aus Garage entwendet -Bild in der Pressemappe-

Loxstedt. In der Zeit von Sonntag, den 26.04.20 bis zum Dienstag, den 28.04.20, 11 Uhr, wurde aus einer verschlossenen Garage auf einem Garagenhof in der Straße "Im Nordfelde" / Ecke "Alma- Rogge- Straße" in Loxstedt eine grün/weiße Kawasaki KX250 entwendet. Als besonderes Merkmal weißt die nicht zugelassene Kawasaki am Vorderrad grüne Speichen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Schiffdorf (04706/9480) zu wenden.

Motorroller entwendet

Cuxhaven. In der Nacht zu Montag wurde in der Heerstraße ein unter einem Carport abgestellter Motorroller der Marke Kymco in der Farbe anthrazit entwendet. Im Tatzeitraum steckte der Schlüssel. Das Versicherungskennzeichen des Rollers lautet 156SZY, schwarz. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Uwe Sandrock

Telefon: 04721/573-404

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell