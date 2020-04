Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwache Bremsen - 21-jähriger wird leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Samstag, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Hemmoor einen schmalen Zugangsweg zur Straße "Am Hamfeld" in Hemmoor. An der Straße angekommen nähert sich ihm ein Opel, der von einem 19-jährige geführt wurde. Vermutlich aufgrund nicht korrekt eingestellter Bremsen und nicht angepasster Geschwindigkeit der beide Beteiligten konnte der Radler nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen den Pkw, wo bei er sich nur leicht verletzt. Am Fahrrad und dem Pkw entstand Sachschaden.

